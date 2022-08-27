قاضي محاكمة المدرس المتهم بالتحرش بفتاة حدائق الأهرام يطلب حضور طليق والدة الطالبة

تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، محاكمة المدرس المتهم بـ التحرش بطالبة في منطقة حدائق الأهرام، داخل غرفة المداولة، لسماع مرافعة دفاع المتهم في القضية.

وطلب القاضي قبل رفع الجلسة حضور طليق والدة الطالبة المجني عليها في واقعة التحرش؛ لسماع أقواله في غرفة المداولة.

ودخل المتهم في نوبة بكاء قبل بدء المرافعة، قائلا: «معملتش حاجة والله أنا بدي دروس خصوصية من زمان لبنات مع وجود أسرهم، وكلهم زي بناتي وأخواتي، ليستكمل القاضي بعدها الجلسة داخل غرفة المداولة لسماع مرافعة دفاع المتهم».

وقال دفاع المدرس المتهم إن والدة الطالبة المجني عليها تصالحت مع المتهم، وتم عقد الصلح في القسم وتحرير محضر رسمي بذلك، موضحا أن الأم نشرت الفيديو على فيس بوك من خلال بث مباشر للتعليق على الواقعة داخل منزلها.