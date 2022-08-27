محامي مدرس متهم بالتحرش: «الأم تصالحت.. وفوجئنا بنشر الفيديو على فيس بوك»

تواصل محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10 ونص، محاكمة المدرس المتهم بـ التحرش بطالبة في منطقة حدائق الأهرام، داخل غرفة المداولة، وذلك لسماع مرافعة دفاع المتهم في القضية.

وقال دفاع المدرس المتهم، إن والدة الطالبة المجني عليها تصالحت مع المتهم، وتم عقد الصلح في القسم وتحرير محضر رسمي بذلك، موضحا أن الأم نشرت الفيديو على فيس بوك من خلال بث مباشر للتعليق على الواقعة داخل منزلها.

وتابع المحامي أن الأم ظهرت في البث المباشر عقب إنهاء الأزمة والتصالح داخل القسم، متسائلا كيف تظهر في فيديو تسرد فيه تفاصيل الواقعة، وتم التصالح فيها.