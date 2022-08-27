أسهل طريقة.. رابط وخطوات تسجيل تقليل الاغتراب 2022

يتصدر البحث عن رابط وموعد تقليل الاغتراب 2022 محركات البحث العالمية جوجل وتويتر حيث يهتم قطاع كبير من طلاب الثانوية العامة بالحصول على رابط وخطوات تقليل الاغتراب 2022، حتى يتمكنوا من التحويل من الكلية التي تم الترشح إليها لأخرى لبعدها الجغرافي عن المنطقة التي يقطن بها، وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والثانية للجامعات 2022

موعد التقديم في تقليل الاغتراب 2022

وتبدأ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية على السواء وذلك بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ومعرفة طلاب الكلية التي تم ترشحهم إليها، وأعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي أن تقليل الاغتراب يبدأ من اليوم السبت 27 أغسطس وينتهي التقدم له 31 أغسطس الجاري.

رابط تقليل الاغتراب 2022 برقم الجلوس

ويمكن للطالب التقديم لتقليل الاغتراب لعام 2022عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، الذي قام الطلاب من خلاله تدوين رغباتهم، ويمكنك الضغط هنــــــــا للتقديم بصورة أسرع والدخول عليه من الرابط التالي .

هذا وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلنت فتح باب تحويل تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى والثانية للتنسيق في نفس الوقت بعد مرور 48 ساعة من الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للتنسيق، وتسجيل طلب تقليل الاغتراب.

خطوات تقليل الاغتراب 2022

وفي السطور الأتية تقدم "الدستور" كافة خطوات تقليل الاغتراب 2022 لتسهل عليك تلك العملية التي تقوم بها، فقط عليك اتباع النقاط التي نتطرق إليها في السطور التالية:-

أولًا: عليك الدخول إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني السالف ذكره.

ثانيًا: اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة، ومنها يتم الضغط على تقليل الاغتراب.

ثالثًا: على الطالب اختيار نوع الشهادة الحاصل عليها، سواء من مدارس الثانوية العامة أو مدارس العلوم والتكنولوجيا.

رابعًا: ادخال البيانات الخاصة بك، مثل رقم الجلوس والرقم السري، ثم إدخال الرقم التأكيدي الموضح على الشاشة أمامه.

خامسًا: يظهر أمامك قائمة الرغبات المسجلة سابقًا، يضغط على «قائمة جديدة»، علما بأنه ستمسح الرغبات السابقة، ثم تأتي خطوة تقليل الاغتراب، اختار «تقليل اغتراب مناظر - تقليل اغتراب غير مناظر - معاهد».

سادسًا: ادخل التخصص والكلية أو المعهد الذي تريد الالتحاق به، وفقًا لقواعد الاغتراب.

سابعًا: قم بإدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي، ثم الضغط على تسجيل.

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