الآن التقديم في تقليل الاغتراب 2022| متى تظهر نتيجة الاغتراب

يتساءل آلاف الطلاب في محافظات مصر المختلفة حول موعد تقليل الاغتراب 2022، وذلك بهدف الالتحاق بجامعات قريبة من محل الإقامة والسكن، وذلك بعد ظهور نتيجة المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022.

موعد تقليل الاغتراب 2022

ومساء الخميس الماضي وبعد ظهور نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 202، أوضح الدكتور السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على التنسيق، إنه سيتم البدء في طلبات التحويل بين الكليات لـ تقليل الاغتراب من اليوم السبت الموافق 27 أغسطس وحتى 31 أغسطس الجارى.

رابط تقليل الاغتراب بين الكليات

وقد أشارت الوزارة إلى أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لـ تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10%، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27/8/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022.

قواعد تقليل الاغتراب 2022

فيما قد أشارت الوزارة أن تقليل الاغتراب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:

شروط تقليل الاغتراب 2022

1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، لـ تقليل الاغتراب .

2-التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، لـ تقليل الاغتراب

3-الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، لـ تقليل الاغتراب

4-التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، لـ تقليل الاغتراب

5-لا توجد تحويلات ورقية، لـ تقليل الاغتراب

6-التحويل يكون لمرة واحدة فقط، لـ تقليل الاغتراب

7-استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة)، لـ تقليل الاغتراب

8-تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة، لـ تقليل الاغتراب

متى تظهر نتيجة الاغتراب بين الكليات 2022

فيما قد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخر موعد للتسجيل في تقليل الاغتراب والذي من المقرر أن يكون مع نهارية شهر أغسطس الجاري.

وتظهر النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي تقدم من خلاله الطلبة والطالبات إلى التحويل بين الكليات.

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