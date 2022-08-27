السبت 27 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

ختام فعاليات التدريب المشترك «هرقل- 2» بقاعدة محمد نجيب العسكرية

فعاليات التدريب المشترك
فعاليات التدريب المشترك هرقل-2
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اختتمت فعاليات التدريب المشترك "هرقل- 2" بجمهورية مصر العربية، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلاً عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب، وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

 يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

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تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ القوات المشاركة مهمة مداهمة بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية وتطهيرها واستعادة السيطرة عليها، حيث قامت الطائرات متعددة المهام بعمليات الاستطلاع وتقديم المعاونة الجوية، كما تم دفع مجموعات الاقتحام من القوات الخاصة وتنفيذ الإبرار الجوى والاقتحام الرأسى وتحرير الرهائن المحتجزة، وذلك بعد قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف العبوات الناسفة المرتجلة والتعامل معها وعمل ثغرات فى المبانى، كذلك نفذت قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب.

كما شملت الأنشطة المنفذة فى التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل مهارات القوات المشاركة، وتنفيذ معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة فى التدريب، والتدريب على أعمال الاستطلاع وتنظيم الكمائن، وكذا التدريب على توجيه الطائرات من على الأرض (JTAC) والطائرات الموجهة دون طيار، والتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة بدائية الصنع بواسطة عناصر الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي، وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية باستخدام مختلف الأسلحة وبأوضاع الرمى المختلفة.

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وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات من تعاون وثيق بين كافة العناصر المشاركة فى التدريب 
والقدرة العالية على تبادل واكتساب المهارات القتالية فى أساليب وتكتيكات عمل القوات الخاصة.

وألقى اللواء أ.ح رفيق عرفات، مساعد وزير الدفاع للتدريب، كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للقوات المشاركة بالتدريب، مشيداً بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية، موجها الشكر لجميع العناصر المشاركة في التدريب.

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 وفى سياق متصل، نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لكافة القوات المشاركة بالتدريب إلى مدينة العلمين الجديدة لرؤية المشاريع التنموية العملاقة المنفذة بها، معربين عن سعادتهم البالغة لما شاهدوه من إنجازات تضاهى كبرى المدن العالمية المنشأة على الطرازات الحديثة.

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حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول المشاركة بالتدريب.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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