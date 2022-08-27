السبت 27 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكريمات

حادث
حادث
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أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الكريمات اتجاه حلوان.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي في الاتجاه من الكريمات بحلوان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص، وقام رجال المباحث برفع آثار الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق الكريمات حلوان

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وائل لطفي

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