إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكريمات

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الكريمات اتجاه حلوان.

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي في الاتجاه من الكريمات بحلوان.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت، ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص، وقام رجال المباحث برفع آثار الحادث، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.