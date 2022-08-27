برلماني يشيد بتوقيع 7 مذكرات جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركات عالمية

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بتوقيع الحكومة 7 مذكرات جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع 7 شركات وتحالفات عالمية، موضحًا أنه يؤكد رؤية القيادة السياسية في أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأوضح عضو طاقة البرلمان، في بيانٍ له اليوم، أن هذه الاتفاقيات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين بمشاركة كل قطاعات الدولة، حتى تصل مصر إلى القدرة على توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية، إضافة إلى أنه يعزز من استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27 في نهاية العام الجاري.

وأكد النائب عمرو القطامي، أن كل دول العالم أصبحت تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الهيدروجين الأخضر وانتاجه، باعتباره مصدر واعد من مصادر الطاقة في المستقبل، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر واحدة من الوجهات الاستثمارية في قطاع إنتاج الوقود النظيف والهيدروجين الأخضر، كما تعد مركزًا إقليميًا للنقل البحري والخدمات اللوجستية.