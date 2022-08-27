السبت 27 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

سياسي

برلماني يشيد بتوقيع 7 مذكرات جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع شركات عالمية

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي
ads

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، بتوقيع الحكومة 7 مذكرات جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع 7 شركات وتحالفات عالمية، موضحًا أنه يؤكد رؤية القيادة السياسية في أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأوضح عضو طاقة البرلمان، في بيانٍ له اليوم، أن هذه الاتفاقيات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج الهيدروجين بمشاركة كل قطاعات الدولة، حتى تصل مصر إلى القدرة على توليد واستغلال الهيدروجين ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال بالشراكة مع الخبرات العالمية، إضافة إلى أنه يعزز من استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27 في نهاية العام الجاري.

وأكد النائب عمرو القطامي، أن كل دول العالم أصبحت تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الهيدروجين الأخضر وانتاجه، باعتباره مصدر واعد من مصادر الطاقة في المستقبل، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر واحدة من الوجهات الاستثمارية في قطاع إنتاج الوقود النظيف والهيدروجين الأخضر، كما تعد مركزًا إقليميًا للنقل البحري والخدمات اللوجستية.

النائب عمرو القطامي لجنة البيئة والطاقة مجلس النواب الحكومة الهيدروجين الاخضر المنطقة الاقتصادية قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

«الكلبيون».. كتائب نشر السواد فى حياة المصريين

الأكثر قراءة

القضاء الإدارى يستبعد سامح عاشور ومنتصر الزيات من انتخابات المحامين

قائمة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

كيف كانت علاقة نادين بشقيقها جورج الراسي الذي رحل عنا اليوم؟

ارتفاع ملحوظ.. أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 27 أغسطس 2022

بالدرجات.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي لطلبة 3 ثانوي عام

أسعار مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 27 أغسطس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس الأمن: عيد استقلال سعيد «ماما أوكرانيا»

ماجد حبته

تيكاد فى تونس

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمحليات

صفاء النجار

«البومة العمياء» رثاء الكاتب لنفسه

مؤمن المحمدي

عبدالسلام ومديحة

د. سيد علي إسماعيل

فصول من حياة عزيز عيد.. أبوالمسرح المصرى

د. محمد عفيفي

الجنرال برد.. الجنرال حر

د.محمد شادي

مصر فى ظل مجاعات إفريقيا وحرائق أوروبا

صور

نجوم الفن والإعلام فى حفل ياسين التهامى بالقلعة «صور»

احتفالات لاعبى الزمالك بدرع الدورى المصرى

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

محطة تل أبيب

المزيد

مذكرات كوشنر.. المغرب رفض فكرة فتح سفارة إسرائيلية فى الرباط

إصابة 24 بالرصاص والغاز فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بالضفة الغربية

أول زيارة لـ«القيادة المركزية».. ملفات وزير الجيش الإسرائيلي في أمريكا