الجمعة 26 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتي نقل بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية
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لقي سائق مصرعه وأصيب شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة في الجسد، في حادث تصادم بين سيارتين نقل أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز بلبيس بالشرقية. 

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث بين سيارتين نقل أعلى كارثة الطريق الإقليمي  بدائرة مركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع احد قايدى السيارتين وإصابة شخصين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة صرحت بالدفن.

حادث تصادم مركز بلبيس الشرقية مصرع اللواء محمد صلاح

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