تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022 فى مصر

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 1076 جنيها وهو نفس السعر الذي سجله أمس، رغم اتجاه أسعار الذهب العالمية للارتفاع بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية مدعومة بحزم دعم صينية.

وتختلف أسعار الذهب في سوق الصاغة عن أسعار الذهب في سوق المال، كما يضع أصحاب محلات الذهب ثمن المصعنية على سعر جرام الذهب، مما يرفع من أسعار الذهب للجمهور، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022 في سوق الصاغة دون ثمن المصنعية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 بيع 1,223 جنيها مصريا شراء 1,230 جنيها مصريا عيار 22 بيع 1,121 جنيها مصريا شراء 1,127 جنيها مصريا عيار 21 بيع 1,070 جنيها مصريا شراء 1,076 جنيها مصريا عيار 18 بيع 917 جنيها مصريا شراء 922 جنيها مصريا عيار 14 بيع 713 جنيه مصريا شراء 717 جنيها مصريا عيار 12 بيع 611 جنيها مصريا شراء 615 جنيها الأونصة بيع 38,031 جنيها مصريا شراء 38,244 جنيها مصريا الجنيه الذهب بيع 8,560 جنيها مصريا شراء 8,608 جنيهات مصرية الكيلو بيع 1,222,857 جنيها مصريا شراء 1,229,714 جنيها مصريا

أسعار الذهب في سوق المال

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي عيار 24 1,085 جنيها $56.54 سعر الذهب عيار 22 994.67 جنيه $51.83 الذهب عيار 21 949.48 جنيه $49.47 الذهب عيار 18 813.83 جنيه $42.41 الذهب عيار 14 632.97 جنيه $32.98 الذهب عيار 12 542.55 جنيه $28.27 الذهب عيار 9 406.91 جنيه $21.20 أسعار أوقية الذهب 33,746 جنيها $1,758 جنيه الذهب 7,596 جنيها $395.79 كيلو الذهب 1,085,091 جنيه $56,540

سعر الذهب العالمي

بلغ سعر الذهب العالمي اليوم أعلى مستوى له خلال أسبوع عند 1,765 دولارًا للأوقية، حيث ساهمت حزمة الدعم الصينية بفعالية في الانتعاش الأخير للذهب، والذي انخفض إلى ما دون 1,730 دولارًا الأسبوع الماضي ووصل لأدنى مستوى له خلال الشهر.

وانخفض سعر الذهب العالمي من 1,814 دولارًا في بداية يوليو، إلى أدنى مستوى له عند 1728 دولارًا لهذا الشهر، وعاد السعر اليوم واقترب من مستوى المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عند 1,767 دولارًا.