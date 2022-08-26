الجمعة 26 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022 فى مصر

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 1076 جنيها وهو نفس السعر الذي سجله أمس، رغم اتجاه أسعار الذهب العالمية للارتفاع بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية مدعومة بحزم دعم صينية.

 

وتختلف أسعار الذهب في سوق الصاغة عن أسعار الذهب في سوق المال، كما يضع أصحاب محلات الذهب ثمن المصعنية على سعر جرام الذهب، مما يرفع من أسعار الذهب للجمهور، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-8-2022 في سوق الصاغة دون ثمن المصنعية.

 

أسعار الذهب اليوم في مصر 

 

عيار 24    بيع 1,223 جنيها مصريا شراء 1,230 جنيها مصريا
عيار 22    بيع 1,121 جنيها مصرياشراء 1,127 جنيها مصريا
عيار 21    بيع 1,070 جنيها مصرياشراء 1,076 جنيها مصريا
عيار 18    بيع 917 جنيها مصرياشراء 922 جنيها مصريا
عيار 14    بيع 713 جنيه مصرياشراء 717 جنيها مصريا
عيار 12    بيع 611 جنيها مصرياشراء 615 جنيها
الأونصة    بيع 38,031 جنيها مصرياشراء 38,244 جنيها مصريا
الجنيه الذهب    بيع 8,560 جنيها مصرياشراء 8,608 جنيهات مصرية
الكيلو بيع 1,222,857 جنيها مصرياشراء 1,229,714 جنيها مصريا

 

 

 

 

 

أسعار الذهب في سوق المال 

 

الوحدةجنيه مصري  دولار أمريكي 
 عيار 241,085 جنيها$56.54
سعر الذهب عيار 22994.67  جنيه$51.83
الذهب عيار 21949.48 جنيه$49.47
الذهب عيار 18813.83 جنيه$42.41
الذهب عيار 14632.97 جنيه$32.98
الذهب عيار  12542.55 جنيه$28.27
الذهب عيار 9406.91 جنيه$21.20
أسعار أوقية الذهب33,746 جنيها$1,758
جنيه الذهب7,596 جنيها$395.79
كيلو الذهب                                1,085,091 جنيه       $56,540
      

 

سعر الذهب العالمي 

بلغ سعر الذهب العالمي  اليوم أعلى مستوى له خلال أسبوع عند 1,765 دولارًا للأوقية، حيث ساهمت حزمة الدعم الصينية بفعالية في الانتعاش الأخير للذهب، والذي انخفض إلى ما دون 1,730 دولارًا الأسبوع الماضي ووصل لأدنى مستوى له خلال الشهر.

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وانخفض سعر الذهب العالمي من 1,814 دولارًا في بداية يوليو، إلى أدنى مستوى له عند 1728 دولارًا لهذا الشهر، وعاد السعر اليوم واقترب من مستوى المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا عند 1,767 دولارًا.

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