ارتفاع معدل البطالة فى المجر بنسبة 3.3% خلال يوليو الماضى

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي في المجر، اليوم الخميس، ارتفاعا طفيفا في معدل البطالة خلال الفترة من شهر مايو إلى شهر يوليو الماضي.

وارتفع معدل البطالة، خلال تلك الفترة، إلى 3.3 في المئة مقابل 3.2 في المئة خلال الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو الماضيين.

كما ارتفع معدل البطالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 159.9 ألف عاطل، مقابل 156.9 ألف عاطل خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية شهر يونيو الماضي.

وارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما إلى 9.9 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في شهر يوليو الماضي.

وسجل معدل التوظيف في المجر ارتفاعا طفيفا خلال الفترة نفسها من 64 في المئة إلى 64.1 في المئة.

كما أشارت البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة خلال شهر يوليو الماضي فقط إلى 3.5 في المئة مقابل 3.3 في المئة خلال شهر يونيو الماضي.

كان تقرير لوكالة بلومبرج للأنباء، في التاسع من أغسطس الجاري، أفاد بتسارع معدل التضخم في المجر بأعلى وتيرة لها منذ 24 عاما، دون إعطاء أي مهلة للبنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة إلى أقصى حد في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 13.7 في المئة في يوليو عن العام السابق، لتتجاوز بذلك جميع التقديرات التي وردت في استطلاعات للوكالة.

وكان التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة، أعلى من 16.7 في المئة، مما يشير إلى وجود ضغوط تضخمية واسعة النطاق في الاقتصاد.

ورفع محافظو البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسي بواقع أكثر من 800 نقطة أساس هذا العام، تشمل 200 نقطة أساس الشهر الماضي، بينما يكافح صانعو السياسة من أجل كبح جماح التضخم ودعم الفورنت المجري.

يشار إلى أن العملة المجرية كانت صاحبة ثالث أسوأ أداء في الأسواق الناشئة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي، حيث تراجعت بنسبة تزيد على 8 في المئة أمام اليورو.