الخميس 25 أغسطس 2022
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تحقيقات ومتابعات

«اطمئنوا اقتصادنا قوى».. رسائل «مدبولى» للشعب المصرى من العلمين الجديدة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، وأعلن من خلاله قرارات هامة للشعب المصري، كما تحدث عن ملفات عديدة تخص الدولة المصرية. 

"5 ملايين أسرة سيحصلون على دعم نقدي"

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن هناك ما يقرب من 5 ملايين أسرة سيحصلون على دعم نقدي، ما يعني ربع الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتحريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال.

وأكد رئيس الوزراء أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدي لضبط معدل النمو السكاني وشعور المواطنين بالجهد الذي تقوم به الحكومة، موضحًا أن الزيادة السكانية هي التحدي الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومصر تستقبل كل عام مليونا و600 ألف مولود، مؤكدًا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذي تقوم به الدولة.

اقتصاد مصر قوي 

قال "مدبولي" إن اقتصاد مصر قوي وقادر على مواجهة التحديات، موضحًا أنه سيتم البدء في تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء كافة الأعمال اللوجستية وسيتم بدء التطبيق الفعلي على الأرض أول سبتمبر.

معدل النمو يرتفع

وأضاف "مدبولي" أن معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعًا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%. 

وقال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة تتقدم بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، مؤكدًا أن عدم تجاوز عدد الأفراد للأسرة الواحدة عن مولودين سيؤدى لضبط معدل النمو السكاني وشعور المواطنين بالجهد الذي تقوم به الحكومة، موضحًا أن الزيادة السكانية هي التحدي الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومصر تستقبل كل عام مليونا و600 ألف مولود، مؤكدًا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذي تقوم به الدولة.

الزيادة السكانية تحد كبير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الزيادة السكانية هي التحدي الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد، مؤكدًا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذي تقوم به الدولة.

 بدء تنفيذ حزمة الحماية الاستثنائية

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء كافة الأعمال اللوجستية، وسيتم بدء التطبيق الفعلي على الأرض أول سبتمبر.

الاحتياطي الاستراتيجي للسلع آمن 

وقال مدبولي إن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية آمن، والمخزون من القمح يصل لأكثر من 7 أشهر.

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العلمين دعم نقدي القاصرات

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