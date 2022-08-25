الخميس 25 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

ضبط سيارة محملة بـ7 أطنان نخالة لبيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

المضبوطات
المضبوطات
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بناحية دمنهور للمساهمة في الحد من التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها والحد من انتشار ظاهرة الاحتكار والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

ووردت معلومات لرجال الرقابة التموينية بمحافظة البحيرة بقيام أحد الأشخاص بتجميع كميات كبيرة من النخالة الخشنة وإعادة بيعها في السوق السوداء.

وعلى الفور تشكلت حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العقيد حسام البدري، تمكنت من ضبط ١٧٥ شيكارة نخالة زنة ٤٠ كجم بإجمالي ٧ أطنان، وتم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أحد الأشخاص البطاقات التموينية البحيرة التموين والتجارة الداخلية التحفظ على المضبوطات

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