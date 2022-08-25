ضبط سيارة محملة بـ7 أطنان نخالة لبيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية بناحية دمنهور للمساهمة في الحد من التلاعب بالمواد الغذائية المختلفة والتأكد من صلاحيتها والحد من انتشار ظاهرة الاحتكار والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

ووردت معلومات لرجال الرقابة التموينية بمحافظة البحيرة بقيام أحد الأشخاص بتجميع كميات كبيرة من النخالة الخشنة وإعادة بيعها في السوق السوداء.

وعلى الفور تشكلت حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع مباحث التموين برئاسة العقيد حسام البدري، تمكنت من ضبط ١٧٥ شيكارة نخالة زنة ٤٠ كجم بإجمالي ٧ أطنان، وتم التحفظ على المضبوطات وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.