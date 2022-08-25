الخميس 25 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

العثور على جثة شخص بترعة الرنّان فى قنا

جثة شخص
جثة شخص
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة شخص، داخل ترعة الرنّان التابعة لدائرة مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مواطن داخل ترعة الرنان في قرية "هو" بمركز نجع حمادي.

وكشفت التحريات عن العثور على جثة "حمام. ف. ع"، 55 عامًا، يعاني من مرض نفسي، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

الأجهزة الأمنية مديرية امن قنا ترعة الرن ان نجع حمادي

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