الأربعاء 24 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس ومؤشرات كل شعبة

التنسيق
التنسيق
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يترقب طلاب الثانوية العامة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بعد غلق باب تسجيل الرغبات أمس الثلاثاء، وفقا لما هو معمول به في تنسيق الجامعات، حيث يعلن وزير التعليم العالى نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، والحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

خطوات تنسيق المرحلة الثالثة 2022:

التعليمات التي يجب اتباعها أثناء تسجيل رغبات الطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة 2022، هي ذاتها التي اتبعها الطلاب في المرحلتين الأولى والثانية لهذا العام ومن خلال هذا الرابــــــــــــــــط

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

متاح الآن.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للثانوية العامة برقم الجلوس

غلق باب التسجيل فى المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات.. والنتيجة قريبًا

1- على الطالب التأكد من عدم معرفة أي شخص الرقم السرى الخاص بك لعدم التلاعب في تنسيق رغباتك.

2- على الطالب التأكد من تسجيل رغباتك وطريقة الإدخال.

3- على الطالب الالتزام بالميعاد المحدد لتسجيل الرغبات حسب مرحلة التنسيق.

4- على الطالب اتباع تعليمات موقع التنسيق قبل تسجيل الرغبات.

5- على الطالب ألا يترك قائمة رغباته ناقصة ويكتب الـ75 رغبة كاملًة.

6- ضع كل كليات القطاع الذي ترغب فيه بقائمة الرغبات قبل الكليات الأخرى التي تأتى في المركز الثانى من اهتماماتك.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

وفي هذه الأثناء، يبحث آلاف طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا لتنسيق الجامعات سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية عن نتيجة التنسيق الخاصة بهم بعد التقديم في التنسيق الخاص بالجامعات لعام 2022 التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لذلك تنشر «الدستور» رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وانطلق تنسيق المرحلة الثانية الخميس الموافق 18 أغسطس أول يوم في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022، والذى من المقرر أن يتم بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، واستمر حتى يوم الإثنين الماضي 22 أغسطس وتستقبل 269 ألفا و2 طالب ومن المفترض أن تظهر النتيجة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية للجامعات فى كل شعبة: 

1-حد أدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية لطلاب للشعبة العلمية 246 درجة 60%.

2-حد أدنى لـ تنسيق المرحلة الثانية لطلاب للشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%.

تنسيق الجامعات 2022

وحول تنسيق الجامعات 2022، قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنه يوجد انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

ووجهت وزارة التعليم العالى نصيحة مهمة لطلاب الثانوية العامة الراغبين في التقديم للمرحلة الثانية: على طلاب الثانوية العامة 2022، ضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات لحين إغلاق باب التسجيل.

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رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 برقم الجلوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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