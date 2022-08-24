الأربعاء 24 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مداهمة بؤرة للاتجار في المخدرات بسوهاج

جريدة الدستور
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تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من مداهمة بؤرة إجرامية، والتحفظ على مواد مخدرة بقيمة مليوني جنيه.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بؤرة إجرامية خطرة للإتجار فى المواد المخدرة يقوم على إدارتها 6 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، متخذين من دائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، الأمن العام، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن سوهاج تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن إصابة أحدهم بطلق نارى "تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج".

وتم ضبط باقى المتهمين وبحوزتهم «كمية من مخدر الآيس وزنت 2 كيلو جرام، بندقية خرطوش، فرد محلى الصنع، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 3 سلاح أبيض، 3 ميزان حساس، 4 دراجات نارية "بدون لوحات"، مبلغ مالى، 6 هواتف محمولة»، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليوني جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

مليوني جنيه وزارة الداخلية التحفظ بؤرة إجرامية مكافحة المخدرات

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وائل لطفي

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