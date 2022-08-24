الأربعاء 24 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

وفاة طفل أثناء لهوه بالمطبخ في بنها

جريدة الدستور
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لقى طفل مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوط إناء بداخله ماء ساخن عليه أثناء لهوه بمطبخ منزله في منطقة كفر سعد بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود بلاغ من أحد الأشخاص بإصابة نجله بحروق بنسبة حوالي 65%، إثر سقوط إناء بداخله ماء ساخن عليه أثناء لهوه بمطبخ منزله فى منطقة كفر سعد.

وعلى الفور، انتقل ضباط المركز لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبيَّن إصابة الطفل "س ط ع"، 3 سنوات، بحروق بمناطق متفرقة بالجسم، بنسبة حوالي 65%.

وعلى الفور، جرى نقله لمستشفى شبين الكوم بالمنوفية، إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج اللازم، وذلك إثر سقوط إناء بداخله ماء ساخن عليه أثناء لهوه بمطبخ سكنه بمنطقة كفر سعد دائرة المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

محافظة القليوبية مركز شرطة بنها مطبخ لهو ماء ساخن منطقة كفر سعد

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