تنازلت عن المحاضر.. ريم البارودى تنهى خلافها مع ريهام سعيد

أعلنت الفنانة ريم البارودي تنازلها عن المحاضر التي حررتها في وقت سابق ضد الإعلامية ريهام سعيد ودفع 20 ألف جنيه غرامة؛ لإنهاء النزاع والصراع المستمر بينهما، مؤكدة أنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الوسط الفني.

ونشر محامي ريم البارودي بيانًا جاء فيه: "بصفتي وكيلًا عن الفنانة ريم البارودي، بأنها قد قامت بسداد الغرامة المنقضي بها في الجنحة رقم 173 لسنة 2022، جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، وقدرها عشرين ألف جنيه، إضافة إلى المصاريف القضائية".

أضاف البيان: "ريم البارودي لا ترغب في استمرار الصراعات والمنازعات مع الغير وحرصًا منها على استمرار علاقات الصداقة والمحبة بينها وبين أعضاء الوسط الفني، فإنها قررت التنازل عن المحاضر أرقام 1561 لسنة 2021 إداري ثالث أكتوبر، والمحضر رقم 3424 لسنة 2022 إداري المقطم، لصالح الأستاذة ريهام سعيد".

واختتم البيان: "ريم البارودي ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع دون نزاعات أو مشاحنات متمنية للجميع التوفيق والسداد".