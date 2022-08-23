الثلاثاء 23 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

فن

تنازلت عن المحاضر.. ريم البارودى تنهى خلافها مع ريهام سعيد

ريم وريهام
ريم وريهام
ads

أعلنت الفنانة ريم البارودي تنازلها عن المحاضر التي حررتها في وقت سابق ضد الإعلامية ريهام سعيد ودفع 20 ألف جنيه غرامة؛ لإنهاء النزاع والصراع المستمر بينهما، مؤكدة أنها ترغب في فتح صفحة جديدة مع الوسط الفني.

ونشر محامي ريم البارودي بيانًا جاء فيه: "بصفتي وكيلًا عن الفنانة ريم البارودي، بأنها قد قامت بسداد الغرامة المنقضي بها في الجنحة رقم 173 لسنة 2022، جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، وقدرها عشرين ألف جنيه، إضافة إلى المصاريف القضائية".

أضاف البيان: "ريم البارودي لا ترغب في استمرار الصراعات والمنازعات مع الغير وحرصًا منها على استمرار علاقات الصداقة والمحبة بينها وبين أعضاء الوسط الفني، فإنها قررت التنازل عن المحاضر أرقام 1561 لسنة 2021 إداري ثالث أكتوبر، والمحضر رقم 3424 لسنة 2022 إداري المقطم، لصالح الأستاذة ريهام سعيد".

واختتم البيان: "ريم البارودي ستبدأ صفحة جديدة مع الجميع دون نزاعات أو مشاحنات متمنية للجميع التوفيق والسداد".

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا تسمع لـ«غراب البين»!

الأكثر قراءة

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

إصابة 10 فى حادث دهس تريلا لـ 7 سيارات أعلى الطريق الدائرى

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

نتيجة 3 إعدادي| نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الدور الثاني للصف الثالث الإعدادي 2022

«الإحصاء»: انفراجة فى تكلفة السلع وهبوط الخضروات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الشبكة العربية للشباب في الانتخابات.. إنجاز للمنظمة العربية للإدارات الانتخابية

إبراهيم داود

محاولة لدخول مدارس الغناء

ماجد حبته

استهداف مصر بخمسين مقالًا فى الشهر

حسين دعسة

لقاء «العلمين».. درس في متغيرات جيو سياسية المنطقة

منى رجب

تغيير المفاهيم المستقرة من خلال والت ديزنى

محمد العسيري

عن فيريرا.. والمطرب النقاش.. الدرس ابتدى

ماجد حبته

لقاء العلمين الخماسى

عبدالوهاب داود

علمانى أتلفه الهوى

صور

تتويج الزمالك بالدوري المصري بعد مباراة الاتحاد السكندري

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنفعل ما بوسعنا للتأثير على الاتفاق النووى الإيرانى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلى يعمق الاستيطان فى المنطقة «ج»

الخارجية الفلسطينية تدين الحرب المفتوحة من الاحتلال الإسرائيلى