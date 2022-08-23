الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

مصادر: شركات أسمنت ترفع الأسعار بداية من الجمعة

اسمنت
اسمنت
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أكدت مصادر أن شركات الأسمنت تعتزم رفع أسعارها يوم الجمعة المقبل 50 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الشركات أعلمت عملاءها بزيادة سعر الطن في «الممتاز» لـ1550 جنيهًا، و«قاهر البحار» لـ1620 جنيهًا للطن و«شطبنا» لـ1150 جنيهًا للطن.

وأعلمت شركة أسمنت العامرية عملاءها بأنه تقرر زيادة أسعار منتجات أرض المصنع على النحو التالي:
- الخميس الموافق 25 أغسطس زيادة بقيمة 20 جنيها.
- الأحد الموافق 28 أغسطس زيادة بقيمة 20 جنيها.
- الخميس الموافق 1 سبتمبر زيادة بقيمة 50 جنيها.

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