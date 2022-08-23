عقب تصادم 3 سيارات.. فتح طريق المنصورة- المنزلة بالدقهلية

فتحت الإدارة العامة للمرور، منذ قليل، طريق المنصورة- المنزلة، وتسيير الحركة المرورية، عقب وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات في محافظة الدقهلية.

وشهد منذ قليل، طريق المنصورة- المنزلة، حادث تصادم بين 3 سيارات أمام قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بتلقي بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منية النصر للمكان محل الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أمام قرية الدراكسة، بين سيارة ملاكي وسيارة نقل جامبو، وسيارة نقل ثقيل، وان أطراف الحادث سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم «د ن ج 6438»، قيادة محمد سعد الشربيني حسانين، 35 عامًا، صاحب شركة أدوية، ولا يحمل رخصة القيادة والتسير، مصاب باشتباة كسور، وخلع بمفصل الفخذ الأيمن، اتجاه دكرنس، يرافقه شخص آخر بينهما صلة قرابة «خاله» ويدعي محمد محمد عباس حسن، 56 عامًا، موظف بذات الشركة، مُصابًا بكسر بالذراع الأيمن، وكدمات بالرأس والوجه.

والطرف الآخر السيارة رقم «م ب ع 3856»، نقل جامبو قيادة محمد حاتم محمد احمد الحداد، 21 عامًا، سائق مقيم قرية برمبال القديمة دائرة مركز منية النصر، يحمل رخصتي القيادة والتسير ساريتين، باتجاة منية النصر.

والسيارة الثالثة رقم «د ا ع 8386 نقل - د ع ج 1283مقطورة»، قيادة طارق أحمد محمود، 36 عامًا، سائق مقيم ميت سلسيل يحمل رخصتي القيادة والتسير ساريتين، باتجاه منية النصر.

وتبين أن سبب الحادث التخطي الخاطئ لقائد السيارة الأولي، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الثانية، من الجانب واختلال عجلة القيادة بيده، واصطدامه بالسيارة الثالثة بالمواجهة.