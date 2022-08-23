سرق سيارة.. الإعدام شنقا لعاطل قتل سائقًا فى مرسى مطروح

قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عزت كامل، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا للمتهم «إ.ف.إ»؛ لاتهامه بقتل المجني عليه «ط.ف.ا».

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 3024 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة مطروح، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، إخطارا بمقتل المجني عليه وسرقة سيارة مملوكة لإحدى الشركات، بعد التعدي عليه بسلاح ناري.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة مطروح، قيام المتهم «إ.ف.إ» عاطل، بالتربص للمجني عليه «ط.ف.ا» سائق بإحدي شركات الخدمات وأثناء قيادته السيارة ملك الشركة، أطلق عليه المتهم عدد 2 طلقة نارية من بندقية آلية، استقرت برأسه وسرقة السيارة ومتعلقاته الشخصية وكان ذلك ليلا وفر هاربا.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات مطروح، التي أصدرت حكما بإعدام المتهم.