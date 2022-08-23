الثلاثاء 23 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

النيابة تصرح بدفن جثتين فى حادث مرورى بمركز دار السلام

جثة
جثة
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أصدرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الإثنين، تصريحا بدفن جثة عاملين توفيا فى تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى بدائرة مركز دار السلام.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى بين سيارتين ووجود مصاب ومتوفين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق، والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، وفاة عامل وإصابة آخر فى حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى دائرة المركز. 

وتبين إصابة حمادة. م 51 سنة-عامل- ويقيم دائرة المركز ومصرع محمد. ت 42 سنة عامل، ومصطفى. أ 22 سنة عامليقيمان بقرية أولاد خلف دائرة المركز"، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزى وتم أنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليهما وتم نقل المصاب لتلقى العلاج تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة والتى صرحت بدفن الجثتين.

الجثتين الطريق الزراعى الشرقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش الكشف الطبى النيابة العامة بسوهاج النيابة العامة أمن سوهاج تصادم بين سيارتين

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