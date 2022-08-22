الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

رئيس وزراء بلجيكا: أوروبا ستواجه فصول شتاء صعبة لما يصل إلى 10 أعوام

رئيس وزراء بلجيكا
رئيس وزراء بلجيكا
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حذر رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، اليوم الإثنين، من أن فصول الشتاء ستكون صعبة لفترة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا لمستويات جديدة.
ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن دي كرو قوله للصحفيين "تطور الوضع صعب للغاية في مختلف أنحاء أوروبا.. بعض القطاعات يواجه صعوبات خطيرة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة".
تأتي تصريحات رئيس وزراء بلجيكا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إلى نحو 15 ضعف متوسط سعره في وقت الصيف، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بسبب الخوف من التهديد بمزيد من قطع الإمدادات الروسية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وقال دي كرو إن بلجيكا يمكنها تحمل الأزمة "إذا دعمنا بعضنا البعض في هذه الأوقات الصعبة".

رئيس وزراء بلجيكا اسعار الطاقة اوروبا فصول الشتاء أسعار الغاز الطبيعي الاقتصاد العالمي

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