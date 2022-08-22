رئيس وزراء بلجيكا: أوروبا ستواجه فصول شتاء صعبة لما يصل إلى 10 أعوام

حذر رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، اليوم الإثنين، من أن فصول الشتاء ستكون صعبة لفترة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا لمستويات جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء البلجيكية عن دي كرو قوله للصحفيين "تطور الوضع صعب للغاية في مختلف أنحاء أوروبا.. بعض القطاعات يواجه صعوبات خطيرة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة".

تأتي تصريحات رئيس وزراء بلجيكا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي إلى نحو 15 ضعف متوسط سعره في وقت الصيف، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بسبب الخوف من التهديد بمزيد من قطع الإمدادات الروسية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال دي كرو إن بلجيكا يمكنها تحمل الأزمة "إذا دعمنا بعضنا البعض في هذه الأوقات الصعبة".