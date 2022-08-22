بيانات جديدة تكشف انكماشًا غير مسبوق منذ 300 عام للاقتصاد البريطاني فى 2020

تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 11 في المئة عام 2020، وهو أكبر انكماش يسجّل منذ 300 عام، جراء وباء كوفيد، وفق ما أظهرت مراجعة بيانات نشرها المكتب الوطني للإحصاءات الاثنين.

وقدّر المكتب الوطني في السابق، بأن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني انكمش بنسبة 9,3 في المئة عام 2020، لكن المراجعة الأخيرة جاءت إثر تغييرات طرأت على طريقة حساب البيانات، بحسب ما أفاد، ويعد الانكماش الأكبر منذ "الصقيع الكبير" عام 1709، بحسب بيانات بنك انكلترا.

وبالتالي، سجّل اقتصاد المملكة المتحدة انكماشا تجاوز ذاك المسجّل في جميع دول مجموعة السبع، علما بأن المكتب الوطني لفت إلى أن الولايات المتحدة وحدها أجرت حتى الآن النوع ذاته من عمليات المراجعة المعمّقة للحسابات.

وقال خبير الإحصاء لدى لمكتب الوطني كريغ ماكلارن، "تظهر بيانات الأحد بأن خدمة الرعاية الصحية تكبّدت تكاليف أعلى من تلك التي قدّرناها في البداية، ما يعني أن إجمالي مساهمتها في الاقتصاد كانت أقل".

وأضاف أنه تم أيضا خفض بيانات قطاع التجزئة بعد المراجعة.

وتابع: "توازن التقديرات الأكثر تفصيلا بين عدة مصادر بمستوى المنتج التفضيلي، وتشير إلى أن متاجر التجزئة والبائعين بالجملة باعوا أقل مما اعتقدنا في البداية خلال فترة الوباء".