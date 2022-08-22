مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع بالإسكندرية

لقيت فتاة مصرعها، الإثنين، إثر سقوطها من الطابق السابع في منطقة المنشية وسط محافظة الإسكندرية، ففارقت الحياة على الفور.

تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية، يفيد بسقوط فتاة من شرفة منزلها من الطابق السابع .

على الفور، انتقل ضباط قسم الشرطة إلى مكان البلاغ بشارع إصطاسي برفقة سيارة الإسعاف؛ وبالمعاينة الأولية تبين سقوط الفتاة 18عامًا، ووجود جثة وبها كسور وجروح متعددة بالجسم وتم نقلها الي أحد المستشفيات للعلاج، لكنها فارقت الحياة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق التي قررت التصريح بدفن الجثمان بعد سماع شهود الواقعة.