الإثنين 22 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

موعد بدء الدراسة 2023 فى مصر والجدول الزمنى للعام الدراسى 2022- 2023

الدراسة
الدراسة
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مع اقتراب شهر سبتمبر من كل عام يزداد البحث عن موعد بدء الدراسة 2023 في مصر، خاصة أن هذا الشهر كان شهر بدء الدراسة لسنوات طويلة مضت، وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت بالفعل بدء الدراسة 2023 في نهاية سبتمبر المقبل، إلا أنها عدلت موعد بدء الدراسة 2023 وحددت موعدا جديدا، ليتزامن مع دخول الجامعات أيضًا حتى تبدأ الدراسة كلها في مصر في نفس التوقيت.

موعد بدء الدراسة 2023 في مصر

ويعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل موعد بدء الدراسة 2023 في مصر.

كانت وزارة التربية والتعليم قد حددت 24  سبتمبر موعد بدء الدراسة 2023 ، إلا أنه منذ أسابيع قليلة مضت تم تعديل موعد بدء الدراسة 2023 لتكون في الأول من أكتوبر 2023، لطلاب المدارس الحكومية الرسمية والخاصة للغات.

وقال رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن أسباب تأجيل موعد بدء الدراسة 2023 إلى مطلع أكتوبر "التعليم العالي هيبدأ 1 أكتوبر، وحفاظا على الأسرة المصرية لو طالعة في مصيف ولا أي حاجة، قررنا إن الموعد يبقى أول أكتوبر عشان منعملش تشتيت، وتم التنسيق مع الأزهر أيضًا".

توحيد بداية العام الدراسي لجميع المدارس 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أنه حرصًا منها على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022-2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022-2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

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الجدول الزمني للعام الدراسي 2022- 2023 

حسب البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  عن الجدول الزمني للعام الدراسي 2022- 2023 ، فتبلغ مدة الفصل الدراسي الأول ٩٨ يوما دراسيا ومدة الفصل الدراسي الثاني ٩٦ يوما دراسيا وذلك بعد حذف أيام العطلات الرسمية والإجازات في كل فصل دراسي من العام الجديد.

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بدء الدراسة موعد بدء الدراسة 2023 موعد بدء الدراسة 2023 في مصر وزارة التربية والتعليم رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجدول الزمني للعام الدراسي 2022- 2023

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وائل لطفي

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