الإثنين 22 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تفاصيل جديدة فى حريق مصنع أحذية وإصابة عامل بكرداسة

حريق مصنع أحذية
حريق مصنع أحذية
ads

تواصل نيابة الجيزة التحقيق في واقعة حريق نشب داخل مصنع أحذية بالمنطقة الصناعية بأبورواش في كرداسة، بالجيزة، وانتدبت النيابة المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

استمعت النيابة لأقوال المدير المسئول عن المصنع "أحمد م"، وأكد أن المصنع مكون من 3 طوابق، وأن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات أمسك في كراتين الأحذية مما تسبب في اشتعال الحريق، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

كما أكد أن مساحة المصنع فدان، وكان به قبل اشتعال النيران 50 كرتونة أحذية، ونتيجة لماس كهربائي امتد إلى الطابقين الأرضي والأول، وأمسك بالأحذية الموجودة بداخل المصنع، حتى احترق بالكامل، وأسفر عن إصابة عامل "طه. م" في عقده الثالث من العمر، وتبين إصابته بحروق في قدميه وظهره، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

تبين من التحريات الأولية أن العامل مصاب بحروق متفرقة إثر نشوب حريق داخل مصنع أحذية بالمنطقة الصناعية بأبورواش في كرداسة بالجيزة، كما أضافت التحريات أن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق، ولا شبهة جنائية في الواقعة. 

تلقى قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع أحذية بالمنطقة الصناعية بأبورواش بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

أسفر الحادث عن إصابة عامل بحروق متفرقة وجرى نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الجيزة حريق مصنع أحذية كرداسة أبو رواش

رئيس التحرير

وائل لطفي

من محمد على إلى عبدالفتاح السيسى: المؤامرة على تحديث مصر

الأكثر قراءة

رموها في الترعة.. التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة على يد أبيها وأشقائها

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

تحول الشواطئ إلى اللون الأسود والامتناع عن نزول البحر.. ماذا يحدث في دهب؟

رابط استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2022 الدور الثاني برقم الجلوس فقط

رسوب خطيبتى هدد زواجنا.. شاب أشعل النيران فى كنترول مدرسة بالغربية

«ڤاليو» تستحوذ على شركة «باي ناس» لتكنولوجيا الخدمات المالية للتوسع في حلول نمط الحياة المتطور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة عبد الكريم

مرحلة الوعى السيئ بأهله

طارق على

كلمة فى محبة الكاتب والقاص عثمان عبدالله فارس

جمال رشدي

الماس الكهرباء للخط الهمايونى لحريق الكنائس

لواء.حمدى البطران

الاغتراب فى رواية «التساهيل فى نزع الهلاهيل»

حسين دعسة

منظومة الأمن السيبراني تتحول.. لغة للأمن الدولي

محمود خليل

العائلة «الجمالية» تنقذ «الخليفة»

جمال-أسعد

انبذوا الطائفية

ميسرة صلاح الدين

«نريد الحياة».. المسرحيات المجهولة ليوسف عزالدين عيسى

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هروبه من صاحبه.. «ثور» يدخل أحد البنوك فى إسرائيل

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى