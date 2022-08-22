تفاصيل جديدة فى حريق مصنع أحذية وإصابة عامل بكرداسة

تواصل نيابة الجيزة التحقيق في واقعة حريق نشب داخل مصنع أحذية بالمنطقة الصناعية بأبورواش في كرداسة، بالجيزة، وانتدبت النيابة المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

استمعت النيابة لأقوال المدير المسئول عن المصنع "أحمد م"، وأكد أن المصنع مكون من 3 طوابق، وأن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات أمسك في كراتين الأحذية مما تسبب في اشتعال الحريق، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

كما أكد أن مساحة المصنع فدان، وكان به قبل اشتعال النيران 50 كرتونة أحذية، ونتيجة لماس كهربائي امتد إلى الطابقين الأرضي والأول، وأمسك بالأحذية الموجودة بداخل المصنع، حتى احترق بالكامل، وأسفر عن إصابة عامل "طه. م" في عقده الثالث من العمر، وتبين إصابته بحروق في قدميه وظهره، وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تبين من التحريات الأولية أن العامل مصاب بحروق متفرقة إثر نشوب حريق داخل مصنع أحذية بالمنطقة الصناعية بأبورواش في كرداسة بالجيزة، كما أضافت التحريات أن ماسا كهربائيا بإحدى الوصلات الداخلية سبب نشوب الحريق، ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى قسم شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع أحذية بالمنطقة الصناعية بأبورواش بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

أسفر الحادث عن إصابة عامل بحروق متفرقة وجرى نقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.