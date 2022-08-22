الإثنين 22 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السجن 7 سنوات لمتهم أطلق الخرطوش على مواطنين فى المحلة

حبس
حبس
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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمعاقبة مواطن بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لمواطنة، كما قضت بمعاقبته بالحبس سنتين لحيازة سلاح ناري دون ترخيص، وإطلاق النار بشكل عشوائي على المارة تسبب في إصابة 3 أشخاص برش خرطوش من بينهم سيدة فقدت بصرها تصادف وجودها في مكان الحادث انتقاما من جيرانه على خلفية حفظ القضية المتهم فيها أحدهم بالتعدي على نجلته الصغيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين محمد شاهين، وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي.

وترجع أحداث الواقعة بقيام أحد أفراد الطرف المجني عليه بالتعدي على نجلة المتهم وتم اتهامه في بلاغ رسمي وحفظت النيابة العامة القضية.

وعلى إثر ذلك قام المتهم بإحضار بندقية خرطوش وقرر الانتقام من الطرف الثاني فقام بإطلاق النار بشكل عشوائي وما أن تجمهر الأهالي حتى صعد لسطح منزله وأطلق النيران فأصيب 3 من بينهم سيدة تصادف وجودها في مكان الحادث ونتج عن إصابتها فقد بصرها.

الدائرة الثالثة جنايات المحلة الكبرى الحبس السجن حيازة سلاح ناري المستشار سامح عبد الله

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وائل لطفي

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