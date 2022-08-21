قتلا مواطنًا برقبة زجاجة.. إحالة شقيقين فى مطروح إلى الجنايات

قررت نيابة الضبعة بمطروح، إحالة كل من "هـ.ع.ف" عامل وشقيقه " ا.ع.ف" عامل إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فى قتل المجنى عليه " ع.ع.ش" عن طريق رقبة زجاجة.

تعود أحداث القضية، رقم 138 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الضبعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أمن مطروح، إخطارا يفيد ببلاغ بوفاة المجنى عليه، عقب نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد التعدى عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الضبعة، أنه على إثر مشادة كلامية بين المتهم "ه.ع.ف" عامل وبين المجنى عليه "ع.ع.ش "، قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام آلة حادة رقبة زجاجة مكسورة، وطعنه عدة طعنات فى الصدر والكتف والظهر، ثم قام بالاتصال بشقيقه المتهم الثانى " ا.ع.ف" عامل الذى حضر واصطحبه وأعانه على الفرار، وعقب نقل المجنى عليه إلى المستشفى ردد اسم المتهم الأول تم توفى.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات مطروح، وحددت جلسة 7 سبتمبر القادم لمحاكمتهم.