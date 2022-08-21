الأحد 21 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

قتلا مواطنًا برقبة زجاجة.. إحالة شقيقين فى مطروح إلى الجنايات

محكمة
محكمة
ads

قررت نيابة الضبعة بمطروح، إحالة كل من "هـ.ع.ف" عامل وشقيقه " ا.ع.ف" عامل إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فى قتل المجنى عليه " ع.ع.ش" عن طريق رقبة زجاجة.

تعود أحداث القضية، رقم 138 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الضبعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أمن مطروح، إخطارا يفيد ببلاغ بوفاة المجنى عليه، عقب نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج بعد التعدى عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الضبعة، أنه على إثر مشادة كلامية بين المتهم "ه.ع.ف" عامل وبين المجنى عليه "ع.ع.ش "، قام المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام آلة حادة رقبة زجاجة مكسورة، وطعنه عدة طعنات فى الصدر والكتف والظهر، ثم قام بالاتصال بشقيقه المتهم الثانى " ا.ع.ف" عامل الذى حضر واصطحبه وأعانه على الفرار، وعقب نقل المجنى عليه إلى المستشفى ردد اسم المتهم الأول تم توفى.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات مطروح، وحددت جلسة 7 سبتمبر القادم لمحاكمتهم.

احالة شقيقين أجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية تلقي العلاج جنايات مطروح عدة طعنات قتل المجني عليه قسم شرطة الضبعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من محمد على إلى عبدالفتاح السيسى: المؤامرة على تحديث مصر

الأكثر قراءة

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

مستفيدو «حياة كريمة» بالدقهلية: مطمئنون على الأجيال الجديدة

موعد انتهاء المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2022 وطريقة بطاقة الترشيح

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

منظومة الأمن السيبراني تتحول.. لغة للأمن الدولي

محمود خليل

العائلة «الجمالية» تنقذ «الخليفة»

جمال-أسعد

انبذوا الطائفية

ميسرة صلاح الدين

«نريد الحياة».. المسرحيات المجهولة ليوسف عزالدين عيسى

رشا عبدالمنعم

«بنت القمر».. من ينقذ شبابنا من مجاراة الترند حتى الموت؟

ماجد حبته

مصريون من الفلبين!

مؤمن المحمدي

العقل والمال وأم يزيد بن معاوية

القس. رفعت فكرى

ماذا لو عاد بك الزمان؟!

صور

الشوط الأول.. مباراة الأهلى والإسماعيلى

قُللنا فخارها منوفي

حفل هاني عادل محكى القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى

سياسية أم اقتصادية.. ما هى أهداف استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا؟