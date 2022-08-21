استطلاع: استياء ثلثى الألمان من أسلوب إدارة المستشار شولتس

أظهر مسح نُشرت نتائجه اليوم الأحد أن نحو ثلثي الألمان مستاءون من أداء المستشار أولاف شولتس وائتلافه المنقسم على نفسه، في ظل ما يواجه من أزمات متتالية منذ توليه منصبه في ديسمبر.

وبين الاستطلاع الذي أجراه معهد إنسا لصالح صحيفة بيلد أم زونتاج الأسبوعية أن 25 بالمئة فقط من الألمان يعتقدون بأن شولتس يؤدي مهام منصبه بكفاءة انخفاضا من 46 بالمئة في مارس.

وفي المقابل يعتقد 62 بالمئة من الألمان بأن شولتس لا يقوم بمهامه بكفاءة وهي نسبة قياسية قفزت من 39 بالمئة فقط في مارس.

وعمل شولتس نائبا للمستشارة المخضرمة السابقة أنجيلا ميركل.

ومنذ أن تولى المنصب، يواجه شولتس أزمات متعددة في ظل حرب أوكرانيا وأزمة الطاقة والتضخم الحاد الارتفاع ومؤخرا الجفاف، وهي مشكلات تدفع أكبر اقتصاد في أوروبا لشفا الركود.

واتهمه منتقدون بأنه لا يظهر القيادة الكافية.

وأظهر الاستطلاع أن 65 بالمئة تقريبا من الألمان مستاءون من أداء الائتلاف الحاكم ككل مقارنة مع 43 بالمئة في مارس.