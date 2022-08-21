تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل الشاب محمد مهدى فى قويسنا

أجلت محكمة جنايات المنوفية، اليوم الأحد، جلسة الحكم على المتهمين بقتل الشاب محمد مهدى فى مدينة قويسنا، على يد 4 متهمين تخلصوا منه بإطلاق أعيرة الخرطوش على جسمه واستكمال الاعتداء عليه بالعصى حتى فارق الحياة، لحين تنفيذ طلبات محامين المتهمين الأربعة فى الواقعة.

قررت المحكمة تأجيل القضية، لحين تنفيذ طلبات محامين المتهمين، موضحة أنه سيتم تحديد موعد الجلسة المقبلة فى ختام جلسات المحاكمة مساء اليوم.

وتجمعت أسرة وأقارب الشاب المجنى عليه محمد مهدى والمعروف إعلاميًا باسم "ضحية الشهامة" لمتابعة أولى جلسات محاكمة المتهمين، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام لأن كاميرات المراقبة وثقت كل تفاصيل الجريمة بخلاف عشرات الشهود الذين كانوا موجودين فى محيط الواقعة.

ونجحت مباحث مركز شرطة قويسنا فى وقت سابق من القبض على المتهم بقتل الشاب محمد، وتحويله إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى حولته إلى محكمة الجنايات بشبين الكوم، والتى من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها اليوم وسط ترقب شديد من أهالى المجنى عليه؛ لرجوع حقه من خلال هذه المحاكمة.