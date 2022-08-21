الأحد 21 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

تأييد حبس ممرضتين وشاب فى تصوير جثمان نيرة أشرف

نيرة أشرف
نيرة أشرف
ads

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بالمنصورة، بتأييد حبس ممرضتين وشاب، 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، في قضية تصوير ونشر فيديو لجثة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة داخل المستشفى.

كانت محكمة أول درجة، قد أصدرت حكمها بحبس المتهمين 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، و20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وأمرت النيابة العامة، بإحالة 3 ممرضات للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات المنصورة، لاتهامهن في واقعة تصوير جثمان المجني عليها نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بالمستشفى، ونشر التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأقرّت المتهمة الأولى أمام النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، موضحةً أنها صورت جثمان المجني عليها، بعد وصولها إلى المستشفى خلال فحصه بغرض عرض التصوير على إخصائي الجراحة.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة حول الواقعة، أن المتهمة الأولى أقرت أن اثنتين من زميلاتها طلبتا التصويرَ فأرسلته إليهما، وهما المتهمتان الأخريان بالواقعة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمتين الثانية والثالثة، أقرت إحداهما بالاتهامات المنسوبة إليها، وأوضحت أنها احتفظت بالتصوير في هاتفها بعد حصولها عليه من المتهمة الأولى حتى اليوم السابق على ضبطها، ثم حذفته خشية مساءلتها قانونًا.

وأكملت التحقيقات أن المتهمة الثانية، أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها وادعت حذفها التصوير من هاتفها في اليوم التالي على حصولها عليه، دون أن تُفصح أي من المتهمات الثلاث عن مسئولية إحداهن عن نشر التصوير.

توصلت تحريات الشرطة إلى اضطلاع المتهمات الثلاث بتصوير جثمان المجني عليها بالمستشفى، ونشرهن التصوير بمواقع التواصل الاجتماعي مستغلات الزخم الإعلامي المُثار حول الواقعة؛ ما تسبب في تكدير الأمن والسلم العامين سعيًا منهن لحشد نسب عالية لمشاهدة التصوير.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهمات الثلاث 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، ثم قررت إحالتهن للمحاكمة أمام محكمة الجنايات.

محكمة مستانف الاقتصادية بالمنصورة حبس ممرضتين جثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهمة الصعبة لمحافظ البنك المركزى

الأكثر قراءة

مصرع زوجين فى غرفة النوم بالجيزة.. «السرير وقع بيهم»

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة المرحلة الثالثة ورابط نتيجة الدور الثانى

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 21-8-2022

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

العقل والمال وأم يزيد بن معاوية

القس. رفعت فكرى

ماذا لو عاد بك الزمان؟!

لواء. محسن الفحام

أمانة المسئولية

لواء.حمدى البطران

الدكتور فضل

د.أحمد الخميسى

كنيسة إمبابة.. الحرائق التى توحدنا

ماجد حبته

متهم بقراءة كتاب مهم!

د. منى حلمى

لا تهاجرى.. لا تهاجر

صفاء النجار

بعض من المعاناة يجعل الحياة ممتعة

صور

حفل هاني عادل محكى القلعة

مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

حفل على الحجار بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس كتاب "نتنياهو": طفولة مثيرة وحياة سياسية صاخبة وكتبه بخط يده

إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى

سياسية أم اقتصادية.. ما هى أهداف استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا؟