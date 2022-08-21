كيف وطدت الرياضة العلاقة بين مصر والإمارات؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً على مصر، حيث قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية، ومن أجل توحيد جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دول المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها.

لم تكن العلاقات المصرية الإماراتية قوية في السياسة والاقتصاد فحسب، بل امتدت لتشمل الجانب الرياضي أيضًا.

مدربين مصريين

يعد أول مدربين لمنتخب الإمارات، هما محمد شحته وميمي الشربيني، اللذان توليا المسئولية تباعًا خلال فترة وضع نواة المنتخب الأول من عام 1971 إلى عام 1974، إضافة إلى ذلك تواجد المدربين المصريين مع الأندية الإماراتية مع انطلاق المسابقات المحلية، حيث تولى الدكتور طه الطوخي تدريب الأهلي في دبي، وتوالى المدربون المصريون على تولي القيادة الفنية للأندية الإماراتية بعد ذلك، فمن محمود الجوهري إلى الدكتور طه إسماعيل، ومن شاكر عبد الفتاح ومحمد أبو العز إلى أبو رجيله وحسن شحاته وطارق مصطفى، وصولاً إلى أيمن الرمادي مدرب نادي عجمان الحالي.

رياضات أخرى

شمل التعاون بين مصر والإمارات الرياضات الأخرى وأبرزها كرة اليد، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وألعاب القوى، والكاراتيه، والمصارعة والملاكمة، كما كانت الإمارات المقصد الأول دائمًا طوال الـ 49 عامًا الأخيرة للمنتخبات والأندية المصرية، حيث تقام فيها المعسكرات والمباريات الودية، كما كانت مصر هدفًا دائمًا لمعسكرات المنتخبات والأندية الإماراتية.

وامتد التعاون الرياضي الإماراتي المصري إلى الحكام، بعدما تولى الحكمان الدوليان جمال الغندور وعصام عبد الفتاح مهمة الإدارة الفنية للجنة الحكام الإماراتية لكرة القدم.

استضافة الإمارات للسوبر المصري

حرصت الإمارات على استضافة السوبر المصري لعدة سنوات خلال الأعوام الخمس الأخيرة، ونظمت أقوى المباريات بين الأهلي والزمالك سواء في ستاد هزاع بن زايد، أو ستاد محمد بن زايد، وكذلك استضافة السوبر الذي جمع بين الأهلي والمصري البوسعيدي.

كما استضافت مصر في المقابل 3 بطولات سوبر هم: "الوحدة مع الجزيرة"، و"العين مع الوحدة"، و"الأهلي مع الجزيرة"، وتجلت في هذه المناسبات عمق العلاقات الرياضية بين الدولتين الشقيقتين.

ماراثون زايد الخيري

يقام ماراثون زايد الخيري، كل عام بإحدى المحافظات في مصر، حيث تخصص عوائده للمشروعات الخيرية في مصر، وأقيم من قبل 3 مرات في محافظة القاهرة، ومرة في محافظة الإسماعيلية، وأخرى في مدينة الأقصر والسادسة كانت في محافظة السويس عام 2019.

جسور الأمل

وفي 30 ابريل من العام الماضي، افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات برنامج "جسور الأمل" لتدريب أولياء أمور أصحاب الهمم بمصر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومقرها أبو ظبي بالإمارات، وتنفذه الوزارة من خلال الادارة المركزية لشئون الوزير بالتعاون مع مؤسسة زايد.

ومن أبرز الاتفاقيات والبروتوكولات الرياضية ما وقع في 2 أغسطس 2019، حيث وقعت النقابة العامة للمهن الرياضية المصرية بروتوكول تعاون رياضي مع الإمارات يهدف لرفع كفاءة عناصر الألعاب الرياضية الجماعية والفردية من تدريب وإدارة وتحكيم.

شراكة بين مصر والإمارات

وفي 30 ديسمبر 2017، وُقعت اتفاقية شراكة بين الإمارات ومصر في العاصمة أبو ظبي، لتنظيم البطولات العربية والأحداث الرياضية في الشرق الأوسط والوطن العربي لرياضات الدفاع عن النفس، اتفق الطرفان على إدارة وتنظيم مجموعة من الأحداث الرياضية، ورعاية مجموعة من أبطال الرياضات الفردية للوصول إلى العالمية.