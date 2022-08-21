حبس عاطل يسرق المساكن في النزهة

أمرت نيابة النزهة الجزئية، اليوم الأحد، حبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة سرقة المشغولات الذهبية من داخل المساكن.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة بأنها كانت متواجدة خارج البلاد وفور عودتها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، متعلقات شخصية من داخل مسكنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، نظراً لتعاطيه المواد المخدرة وعلمه بأن المسكن محل الواقعة خالٍ من السكان.

كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.