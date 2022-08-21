إسرائيل تمدد اعتقال قيادى فى الجهاد الإسلامى

قررت محكمة إسرائيلية مد اعتقال بسام السعدي القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، لخمسة أيام.

واعتقلت القوات الإسرائيلية، القيادي في الجهاد الإسلامي، أوائل شهر أغسطس الجاري، خلال وجوده في الضفة الغربية المحتلة، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وتوجه المحكمة الإسرائيلي اتهامات إلى السعدي بالتحريض ضد الإسرائيليين، والتخطيط لعمليات في الداخل، بالإضافة لكونه عضوًا في الحركة الفلسطينية.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي داخل قطاع غزة المحاصر، في 5 أغسطس الجاري، واستمرت لثلاثة أيام.

ونجحت مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والجهاد الإسلامي، وإعادة التهدئة إلى القطاع المحاصر.