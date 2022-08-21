الأحد 21 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

بدء إضراب 1900 عامل فى أكبر ميناء للحاويات ببريطانيا.. ومخاوف من أزمة

ميناء للحاويات ببريطانيا
ميناء للحاويات ببريطانيا
ads

يبدأ أكثر من 1900 عامل في أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا اليوم الأحد إضرابا لمدة ثمانية أيام حذرت نقاباتهم وشركات الشحن من أنه قد يؤثر بشكل خطير على التجارة وسلاسل التوريد.

ويبدأ موظفو ميناء فيلكستو على الساحل الشرقي لإنجلترا إضرابهم وسط نزاع حول الأجور، في أحدث حلقة من الإضرابات في بريطانيا حيث تطالب النقابات بأجور أعلى لأعضائها الذين يواجهون أزمة تكلفة المعيشة.

قال بوبي مورتون المسئول المحلي عن العاملين في أرصفة الموانئ في نقابة (يونايت) "سيتسبب الإضراب في اضطراب كبير في كل سلاسل التوريد في المملكة المتحدة، لكن هذا الخلاف بأكمله من صنع الشركة".

وأضاف "أُتيح للشركة في السابق كل الفرص لتقديم عرض عادل لأعضائنا، لكنها اختارت عدم القيام بذلك".

وقالت شركة هاتشيسون المشغلة لفيلكستو يوم الجمعة إنها تعتقد أن عرضها بزيادة الأجور سبعة بالمائة ومبلغ إجمالي قدره 500 جنيه إسترليني (604 دولارات) كان عادلا. 

وأضافت أن نقابة عمال الميناء، التي تمثل حوالي 500 موظف في الأعمال الإشرافية والهندسية والكتابية، قبلت الاتفاق.

لكن نقابة يونايت، التي تمثل بشكل أساسي عمال الرصيف، قالت إن الاقتراح أقل كثيرا من معدل التضخم الحالي.

وقال الميناء إنه سيُفعّل خطة طوارئ وسيعمل على الحد من الاضطرابات في أثناء الإضراب الذي سيستمر حتى 29 أغسطس.

ميرسك تحذر من الإضراب فى بريطانيا

وحذرت مجموعة الشحن ميرسك، وهي إحدى أكبر شركات شحن الحاويات في العالم، من الأثر الكبير لهذا الإضراب الذي سيترتب عليه تأخير في العمليات وإجبارها على إجراء تغييرات في رحلات سفنها.

بريطانيا إضراب الشحن التجارة فيلكستو انجلترا سلاسل التوريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهمة الصعبة لمحافظ البنك المركزى

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

متاح الآن.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 جميع المحافظات

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 21-8-2022

تنسيق الثانوية العامة 2022 فى القاهرة المرحلة الثالثة ورابط نتيجة الدور الثانى

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022

«خرج من الحبس لينصب».. القبض على موظف البنك المركزى الوهمى بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

كنيسة إمبابة.. الحرائق التى توحدنا

ماجد حبته

متهم بقراءة كتاب مهم!

د. منى حلمى

لا تهاجرى.. لا تهاجر

صفاء النجار

بعض من المعاناة يجعل الحياة ممتعة

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى والمفوضية المستقلة للقضاء على التمييز

ماجد حبته

مصر والهند.. 75 سنة

حسين دعسة

صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعى فى الأردن.. نموذج للتغيير والإصلاح

د. محمد عفيفي

فى محبة رجاء النقاش

صور

حفل هاني عادل محكى القلعة

مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري

حفل على الحجار بالقلعة

محطة تل أبيب

المزيد

سياسية أم اقتصادية.. ما هي أهداف استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا؟

الرئيس الفلسطينى يرفض ممارسات إسرائيل بإغلاق مؤسسات المجتمع المدنى

ليست المرة الأولى.. أبومازن ينكر "الهولوكوست" ثم يعتذر.. حقائق وأسباب