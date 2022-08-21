الأحد 21 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس سيدة وآخرين يتاجرون فى المواد المخدرة بالغربية

حبس سيدة
حبس سيدة
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أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابي تتزعمه سيدة؛ لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد مأمور مركز شرطة كفر الزيات بتمكن الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات بقرية الدلجمون بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، تم القبض على 3 أشخاص بينهم سيدة وبحوزتهم كمية من المخدرات وسلاح ناري وهاتف محمول ومبلغ مالي حصيلة الاتجار.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار واتخاذ قرية الدلجمون بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي وتوزيع مواد مخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة في الغربية سيدة مصادرة المضبوطات كفرالزيات

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وائل لطفي

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