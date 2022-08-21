الرطوبة تصل 95%.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم الأحد، ستشهد استمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات مئوية، ويلاحظها المواطنون بشكلٍ ملحوظ.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أن التصاعد في درجات الحرارة مستمر، وسيصل إلى ذروته خلال الأيام الأخيرة من أغسطس كالمعتاد، حيث وصلت درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية، خلال ساعات الذروة فيما تسجل المدن الساحلية 35 درجة مئوية نهارًا، بينما تشتد درجات الحرارة على جنوب البلاد ومحافظات الوجه القبلى، حيث تسجل 44 درجة مئوية، فيما تسجل نسبة الرطوبة 95% على محافظات السواحل الشمالية، و85% على القاهرة الكبرى، و75% على جنوب سيناء، و50% شمال الصعيد، و35% جنوب الصعيد.

- استمرار منخفض الهند الموسمي

وأعلنت هيئة الأرصاد في بيان لها عن منخفض الهند الموسمي مستمر ما يؤدي إلى تصاعد فى درجات الحرارة على كل الأنحاء في مصر، فيما يسود طقس شديد الحرارة حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية.

- درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة 36 -المحسوسة 39

الوجه البحري العظمى 32-المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42-المحسوسة 43

- درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين

القاهرة والوجه 36 -المحسوسة 38

الوجه البحري العظمى 32-المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 42-المحسوسة 34

- درجات الحرارة المتوقعة بعد غد الثلاثاء

القاهرة العظمى 36 -المحسوسة 39

الوجه البحري العظمى 32-المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40-المحسوسة 42

شمال الصعيد العظمى 38-المحسوسة 40

جنوب الصعيد العظمى 41-المحسوسة 44