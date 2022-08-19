جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقيم حفلا كبيرا لتخريج دفعة جديدة من كلية اللغات والترجمة (صور)

* تكريم النجمين إيهاب فهمى وحمدى الميرغنى.. وفهمى للطلاب: سعيد بتواجدى معكم وانطلقوا لخدمة وطنكم

* حمدي الميرغنى: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صاحبة فضل كبير.. وبداياتى الفنية من فوق مسرحها

* د. أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس الجامعة يهنئ الطلاب وأولياء الأمور.. ويؤكد: نعمل على إعداد مترجم متميز مؤهل لسوق العمل محلياً ودولياً

* الدكتور حسين إبراهيم عميد الكلية: تم تأهيل الخريجين لغوياً ومعرفيا على أعلى مستوى.. ونسعى دائماً للتميز والمنافسة

أقامت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلا كبيرا للاحتفال بتخرج دفعة جديدة من كلية اللغات والترجمة للعام الدراسي 2021ـ2022، وسط أجواء مبهرة، حيث أقيم الحفل برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبحضور الدكتور أشرف حيدر غالب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف رفعت نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين ابراهيم عميد كلية اللغات والترجمة، والفنان ايهاب فهمي، والفنان حمدي المرغني.

وقال الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن ما تشهده جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، من حفلات تخرج هذه الأيام يعد بمثابة تتويج لأبنائنا الطلاب الذين اجتهدوا طوال فترة دراستهم لتحقيق التفوق والنجاح، مؤكداً أن كلية اللغات والترجمة أصبحت أكثر أهمية وإلحاحًا، خاصة في ظلّ التطورات التكنولوجية السريعة في وسائل الاتصال ونقل المعلومات، موضحاً أنه جاءت فكرة انشاء الكلية للاضطلاع بمهمة إعداد المترجم المتميز القادر على التعامل مع التطورات التقنية السريعة، عن طريق برامج دراسية تجمع بين الدراسة النظرية والدراسة المعملية في معامل اللغات والمعامل المتعددة الأغراض، التي توفر للطلاب قدرًا من التدريب المكثف على الترجمة الفورية والتتبعية، في الوقت نفسه الذي تُطَوَّر فيه إمكاناته اللغوية في الكتابة والقراءة والتحدث، مما يفتح له مجالات لا حصر لها في سوق العمل الداخلي والخارجي.

ورحب د. أشرف حيدر بضيوف الحفل، ومنهم الفنان إيهاب فهمى، والفنان حمدى الميرغنى الذين حرصوا على حضور الحفل من أجل مشاركة الطلاب فرحتهم بعد الانتهاء من مشوارهم التعليمي والاستعداد لخوض تجارب الحياة العملية متسلحين بالعلم والانطلاق لسوق العمل، متسلحين بأحدث الأساليب العملية الحديثة والبرامج الحديثة في مجال الترجمة الفورية واللغات المتعددة".

وحرص د. حيدر على تهنئة الطلاب وأولياء الأمور، كما وجه الشكر والتحية لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا بمثابة أولياء أمور لجميع الطلاب خلال فترة دراستهم، مشيراً إلى أن خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء أكد أن تكون حفلات التخرج هذا العام على أعلى مستوى، وأضاف :"كلية اللغات الترجمة تعد من اوائل الكليات المنشأة في الجامعة التي انشأتها الدكتورة سعاد كفافي التي أمنت بالثقافة والعلم وتخصص اللغات والترجمة، مشيرا إلى أنه تم اضافة قسم اللغة الروسية لتبدأ من العام القادم، وفي اطار التطوير والتحول الرقمي الفعلي لتحقيق اهداف استراتيجية الدولة 2030، سيتم نقل الكلية لامتداد الجامعة الجديد داخل التوسعات، فلابد للبدء على العمل على علاقة التكنولوجيا مع اللغات والترجمة ويجب التسلح بتلك البرامج ليكون لكم مكانة في سوق العمل".



فيما قدم الدكتور حسين ابراهيم عميد كلية اللغات والترجمة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، التحية لضيوف الحفل، كما هنأ الطلاب وأولياء أمورهم على التخرج والاستعداد لخوض الحياة العملية بعد أن تم تأهيلهم على أعلى مستوى داخل الكلية من خلال توفير كل الدعم لهم برعاية رئيس مجلس الأمناء خالد الطوخي، حيث تم تدريب الطلاب على برامج تواكب العصر الحديث في علوم اللغات المتعددة والمعامل التي تعتمد بشكل اساسي على الاهتمام بتنمية قدرات الطلاب اللغوية، وتمكن الخريجين من امتلاك الأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد داخل سوق العمل.

وأكد عميد كلية اللغات والترجمة أن الكلية تتميز بوجود عدد من الأقسام التي تعمل على تأهيل الطلاب ليصبح مترجما متميزاً ومنها، قسم اللغة الانجليزية، قسم اللغة الفرنسية قسم اللغة الألمانية قسم اللغة الإسبانية قسم اللغة الايطالية قسم اللغه الصينية قسم اللغه اليابانية قسم اللغة التركية قسم اللغة اليونانية قسم اللغة العربية، موضحا أنهم يهدفون أن تكون كلية اللغات والترجمة مؤسسة تعليمية متميزة في مجال الترجمة والتنمية اللغوية، ومشهودًا لتوجيهاتها بالموضوعية والمصداقية، وقادرة على تطوير ذاتها سعيًا لتحقيق التميز والتنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بما يخدم أغراض التنمية الشاملة ويسهم في ارتقاء الأمة.

وأوضح عميد الكلية أنهم يعملون على إعداد الخريج وتأهيله لغويًّا ومعرفيًّا ومهاريًّا من خلال دراسته اللغة والترجمة والأدب؛ بما يؤهله للحاق بسوق العمل في مجالات منها الترجمة والتدريس، وتمتد رسالة الكلية لتشمل البحث العلمي كي تتمكن الكلية من إعداد كوادر قادرة على الإسهام في مجالات اللغة والترجمة والأدب، من أجل الاعتماد على قيادات أكاديمية فعالة وهيكل أكاديمي من أعضاء هيئة التدريس ذوي خبرة وكفاءة بما يخدم المجتمع المحلي ويحافظ على الهوية الثقافية ويقيم عناصر الحوار مع الثقافات الأخرى.

وعلى هامش الحفل الكبير كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفنان إيهاب فهمى، والفنان حمدى الميرغنى، وأعرب فهمى عن سعادته بحضور حفل التكريم وسط الخريجين مشيداً بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبمستوى الطلاب، كما عبر الميرغني عن فخره بالوقوف على مسرح أوبرا جامعة مصر، موضحاً إنه سعيد للغاية بتواجده فى صرح تعليمي عملاق ووسط الطلاب وأولياء الأمور، وقال الفنان إيهاب فهمي :"دائما منورين الوطن العظيم بعملكم وجهدكم، وهذه اللحظة من أجمل اللحظات لكنى لم أشعر بها لأنه لم تكن على أيامنا حفلات تخرج، حافظوا على بلدكم وأتمنى لكم مستقبل مشرق"، بينما قال الميرغنى: "ألف مبروك، وأنتم في بداية تحقيق أحلامكم بعد التخرج، موضحاً أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لها فضل كبير عليه، مشيراً إلى أن ان مسرح مصر بدأ من على مسرح اوبرا الجامعة، وداعب الحضور قائلا: "ياما كلت (كريب) على النجيل بتاع الجامعة".

296047343_1064294290886856_6779286629638802567_n

298313236_1180116089202027_6235240028336361309_n

298794746_590617122556872_1390280814137433674_n

298999368_1052150768815095_8011760682003426440_n

299304177_580885867082115_8009741510431640084_n

299368962_2254194458070908_8575468129863008593_n (1)