الجمعة 19 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع شاب صدمته سيارة بمركز منيا القمح في الشرقية

جثة
جثة
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لقى شاب مصرعه إثر اصطدامه بسيارة بمنطقة الفدان أمام محطة الوقود بدائرة مركز شرطة منيا القمح محافظة الشرقية، وتوفي في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح المركزي تحت تصرف النيابة.

البداية بتلقي اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجسمي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزي بوصول "أشرف م م"- 18 عامًا- مقيم دائرة مركز منيا القمح [جثة هامدة]، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية عن اصطدام سيارة بالشاب أمام أرض الفدان بالقرب من محطة الوقود وتوفي متأثرًا بإصابته، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

حادث اصطدام سيارة مشرحة مستشفي منيا القمح المركزى النيابة

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