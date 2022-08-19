العنب بـ5 جنيهات.. أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة

اعرف اسعار جميع انواع المانجو بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، 19-8-2022، حالة من الاستقرار، باستثناء بعض الأصناف لدى التجار بسوق العبور، ورغم ذلك فإنها تختلف من منطقة إلى أخرى.

أسعار الفاكهة فى سوق العبور

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 3.5 : 6 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 11 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص- شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 3 : 4 جنيهات للكيلو.

أسعار العنب اليوم

ووصل سعر عنب بناتي أصفر بين 5 : 7 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي أحمر بين 5 : 7 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب رومي أحمر بين 4 : 7 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب كريمسن بين 7 : 11 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار التفاح المصري من 6 : 12 جنيهًا.

تراوحت أسعار تفاح (أمريكي إيطالي) من 23 : 29 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

بينما سجل سعر بلح سيوي 20 : 25 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الكنتالوب من 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص- كرتونة).

سجل سعر الجوافة من 5 : 10 جنيهات للكيلو.

أسعار بلح رملي 7 : 10 جنيهات للكيلو

تراوحت أسعار شمام من 3.5 : 4.5 جنيه للكيلو.

أسعار المانجو اليوم

تراوح سعر مانجو عويس من 20 : 30 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو هندي من 13 : 17 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو تيمور من 14 : 20 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مانجو زبدية من 9 : 11 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر مانجو بلدي من 7 : 10 جنيهات للكيلو

تراوح سعر مانجو فونس من 13 : 17 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو فص من 30 : 45 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو دبشه من 9 : 15 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو صديقة من 11 : 15 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو جولك من 9 : 15 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو سكري من 9 : 15 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو بيض العجل من 8 : 14 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو سنارة من 8 : 14 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو فجر كلان من 8 : 14 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مانجو تومي من 8 : 14 جنيهًا للكيلو.

أسعار البطيخ اليوم

تراوح سعر البطيخ (1) من 28 : 35 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 18 : 24 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 10 : 15 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

تراوح خوخ بلدي عريشي بين «5 : 11» جنيهًا للكيلو (قفص- تكنا بلاستيك).

سجلت أسعار نكترين بلدي من 4 : 9 جنيهات.

وسجل سعر البرقوق سنتا روزا نحو 20 : 30 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وصل سعر كمثرى خشابي 5 : 13 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر أناناس 35 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر دوم 20 : 40 جنيهًا للكيلو

وصل سعر كريز 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الكيوي 19.5 جنيه للكيلو (كرتونة).

سجل سعر الأفوكادو 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الزنجبيل 40 جنيهًا للكيلو (قفص).

أسعار الموز اليوم

وفيما يتعلق بأسعار الموز فجاءت كالتالي:

سجل سعر موز مغربي من 12.5 : 14.5 جنيه للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز بيكو من 12.5 : 14.5 جنيه للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز صعيدي من 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطة).