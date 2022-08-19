أدعية الفجر الجمعة 19-8-2022

يبحث القراء يوميًا عن دعاء الصباح وأدعية الفجر، وهى من الأوقات المستحبة للدعاء عند المسلمين نظرًا لأنها من أكثر الأوقات التي أكدت السنة النبوية أنها مستجابة الدعاء، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أفضل ما ورد من الكتاب والسنة لـ دعاء الصباح وأدعية الفجر الجمعة 19-8-2022.

دعاء الصباح

من دعاء صباح: اللهم إنَّا ببابك، لا تحرمنا ثوابَك، وأكرمنا بإتيان صلاة الفجر على وقتها، يا رحيمًا بعبادك. اللهم إن الصلاة موعد للصلاة بك، اللهم اجعلنا ممن يلتزمون بمواعيدك، فيأتون الفجر على ميقاتها، وباقي صلواتهم يا رب العالمين.

من دعاء الصباح: اللهم إنه من صلّى الفجر فهو في ذمّتك، اللهم فأكرمنا بفضلك، بالوقوف وقت الفجر بالصلاة على بابك، يا أكرم الأكرمين.

من دعاء الصباح: اللهم ياذا الفضل والمنَّة، وعدت بأنَّه من صلّى البردين له الجنة، اللهم فلا تحرمنا فضلك يا واسع المنة.

أدعية الفجر

من أدعية الفجر: اللهم إنَّه لا معين إلا أنت، أعنّا يارب على القيام لصلاة الفجر، اللهم اهدنا إلى كلِّ عمل فيه مرضاتك، اللهم واجعلنا من المقيمين لصلواتك، وأكرمنا بصلاة الفجر في ميقاتها يا أرحم الراحمين، اللهم إنَّك بارك لأمَّتك في بكورها، اللهمَّ فأكرمنا بصلاة الفجر، وارزقنا كلَّ خير وجنِّبنا كلَّ إثم وشر.

من أدعية الفجر: اللهمَّ إنَّ خير أوقاتنا هو وقت لقائك، اللهمَّ فلا تحرمنا من القيام لصلاة الفجر ننحرم من لقائك، يا قاضي الحاجات، يا سامع الدعوات.

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ، وَالْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ، وَالرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ، لا إله إلّا أنتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين”.

من أدعية الفجر: سيِّدُ الاستغفارِ: «اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ – أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ – وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ».