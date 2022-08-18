خاص.. شيخ الأزهر يعود إلى مصر بعد رحلة علاج فى ألمانيا (صورة)

حصل موقع جريدة «الدستور» على صورة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أثناء عودته من رحلة علاجية لألمانيا.

وأكدت مصادر لـ«الدستور»، أن فضيلة الإمام الأكبر سيصل على متن طائرة «مصر للطيران» في تمام الساعة 8.30 بتوقيت القاهرة.

وكان شيخ الأزهر قد غادر مصر، الإثنين الماضي، متوجهًا إلى ألمانيا، حيث يجري فحوصات دورية على العمود الفقري، في مستشفى متخصص في جراحات العمود الفقري.

تفاصيل الحالة الصحية لشيخ الأزهر

كانت آخر مرة سافر فيها الإمام لإجراء تلك الفحوصات في سبتمبر 2021، حيث أجرى جلسات علاج طبيعي على العمود الفقري في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، حسب بيان صحفي من مشيخة الأزهر.

وأضاف البيان وقتها، أن الجلسات جاءت بعد تلقي الإمام الأكبر توصية من عدد من الأطباء المصريين المختصين بالسفر إلى ألمانيا؛ لإجراء فحوصات دقيقة على منطقة الظهر والعمود الفقري، وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة أنه بحاجة إلى علاج طبيعي مكثف على الفقرات القطنية، وأكدت المشيخة أنه بخير الآن.

وطمأن الشيخ محمد الطيب، شقيق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، محبي شيخ الأزهر على حالته الصحية، مؤكدا أنه بأفضل صحة.