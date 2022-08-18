الخميس 18 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل نجله وحرق جثته فى القليوبية

المتهم
المتهم
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة قليوب بمحافظة القليوبية، حبس أب 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل نجله وتقطيع جثته ومحاولة إحراقها بمنطقة منطى، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

وشهدت منطقة منطي بقليوب، جريمة قتل بشعة تجرد فيها أب من إنسانيته بعد أن قام بقتل ابنه، وتقطيعه ومحاولة إحراق الجثة، بدائرة مركز شرطة قليوب، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقي بلاغ بقتل أب نجله وتقطيع جثته ومحاولة إحراقها بمنطقة منطى في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

جرى إخطار اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب ومعاونة النقباء محمود سرور وعمرو رضوان، معاونى رئيس المباحث، وبالمعاينة والفحص تبين قيام المتهم "يسري.ف.ا" بقتل نجله "أحمد" 11 عاما، وأنه قام بقتله ووضعه داخل غرفته على الفراش لمدة 5 أيام وعندما لاحظ أن الجثة بدأت تظهر عليها حالة تعفن قام بتقطيعها ووضعها داخل شيكارة محاولا إحراق الجثة بجوار الدائرى.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام العقيد محمد سامى مندور، رئيس الفرع الجنائي بشبرا الخيمة، اعترف بجريمته البشعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قاضي المعارضات محكمة قليوب محافظة القليوبية بقتل نجله

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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