القبض على عاطل بحوزته 15 طربة حشيش للاتجار بالمنيا

نجح ضباط مباحث مركز شرطة مغاغة فى المنيا، فى إلقاء القبض على عاطل بحوزته 15 طربة من جوهر الحشيش المخدر؛ بقصد الاتجار، حيث حرر محضر عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مغاغة فى المنيا، تفيد القبض على عاطل بحوزته 15 طربة من جوهر الحشيش المخدر؛ بقصد الاتجار.

البداية كانت عندما ورد معلومات لرئيس مباحث مركز شرطة مغاغة الرائد الحسيني جابر، عن وجود متهم وسابق اتهامه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة حال تواجده بمحل سكنه بقرية شم البحرية.

وعلى الفور انتقل الرائد الحسينى جابر رئيس مباحث مركز شرطة مغاغة، والنقيب علاء كساب معاون مباحث المركز، إلى محل سكن المذكور، وتم إلقاء القبض عليه وبحوزته 15 طربة من جوهر المخدر بقصد الاتجار.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحرر محضر عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.