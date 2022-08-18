الخميس 18 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022

تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية
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تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل خلال الساعات الماضية عن رابط تسجيل رغبات الثانوية العامة 2022 المرحلة الثانية، قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، حيث أتاحت وزارة التعليم العالي، موقع التنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق وموقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2022/2023، الذى يمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2022 تسجيل الرغبات.

رابط تسجيل رغبات المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة 2022

وتبدأ أعمال المرحلة الثانية للتنسيق، من اليوم الموافق 18 أغسطس 2022، ولمدة  أيام، حتى يوم الإثنين 22 أغسطس وتستقبل 269 ألفا و2 طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بحد أدنى 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%، بإجمالى عدد طلاب 269202 الف طالب بجميع الشعب.

الحد الأدنى للمرحلة الثانية وعدد طلابها ومواعيد تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.

• الشعبة العلمية: 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60%.

عدد الطلاب: 223294

• الشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05% فأكثر

عدد الطلاب: 45908

• إجمالي عدد الطلاب: 269202

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

  1. قم بالدخول إلي موقع التنسيق الالكتروني من أجل التسجيل في تنسيق المرحله الثانية  للجامعات 2022 (من هنا) أو www.egypt.gov.eg
  2. قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.
  3. قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية 2022 لطلاب الثانوية العامة

فى ذات السياق، كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات المصرية سيبدأ صباح اليوم  الخميس، الساعة 9 صباحا ولمدة 5 أيام، مضيفا: لا تزال هناك أماكن شاغرة في الكليات، وعلى كل طالب التروى لاختيار الكلية التي تتناسب مع رغباته، ويستطيع تغيير رغباته خلال 5 أيام.

القائمة الكاملة لدرجات الحد الأدنى لكليات تنسيق المرحلة الأولى 2022 علمي وأدبي

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وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، بالتأكيد سيكون هناك مرحلة ثالثة للتنسيق وتمتد لفترة أطول لحين انتهاء طلاب الثانوية العامة من الدور الثانى.

وقدم المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، نصيحة للطلاب بالتعامل بجدية في اختيار الـ75 رغبة في موقع التنسيق، وعدم الاستهانة باختياراتهم وعلى طلاب الثانوية العامة حسن تحديد الرغبات عند اختيار كلياتهم، موضحا أن الطلاب يبدأوا فى التعامل مع الرغبات بشكل عشوائي بعد الرغبة العاشرة.

تسجيل رغبات المرحلة الثانية تنسيق المرحلة الثانية تنسيق المرحله الثانية للجامعات مواعيد تسجيل الرغبات موقع التنسيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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