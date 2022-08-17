الأربعاء 17 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط 6 عاطلين لاتهامهم بسرقة سيارة فى الصف

حبس
حبس
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ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 6 عاطلين، متهمين بسرقة سيارة بالطريق الإقليمي في منطقة الصف، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق. 

وتقدم سائق ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، بسرقة مجهولين لسيارته بالإكراه أثناء قيادتها بالطريق الإقليمي دائرة مركز شرطة الصف.

بإجراء التحريات وفحص المشتبه بهم، كشف رجال المباحث هوية الجناة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليهم، وبحوزتهم السلاح المستخدم في تهديد السائق.

بمواجهتهم اقروا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية الجيزة 6 عاطلين سرقة سيارة الطريق الإقليمي الصف

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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