ضبط 6 عاطلين لاتهامهم بسرقة سيارة فى الصف

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على 6 عاطلين، متهمين بسرقة سيارة بالطريق الإقليمي في منطقة الصف، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

وتقدم سائق ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، بسرقة مجهولين لسيارته بالإكراه أثناء قيادتها بالطريق الإقليمي دائرة مركز شرطة الصف.

بإجراء التحريات وفحص المشتبه بهم، كشف رجال المباحث هوية الجناة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليهم، وبحوزتهم السلاح المستخدم في تهديد السائق.

بمواجهتهم اقروا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.