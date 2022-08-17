مصرع مواطن وإصابة 6 فى حادث سير بطريق أسيوط الغربى

شهد طريق" القاهرة - أسيوط" الغربي حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة- أسيوط" الغربى في حدود محافظة الفيوم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب ميكروباص بسبب انفجار الإطار الأمامي، ومصرع مواطن وإصابة 6 آخرين.