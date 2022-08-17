الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

مصرع مواطن وإصابة 6 فى حادث سير بطريق أسيوط الغربى

حادث سير
حادث سير
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شهد طريق" القاهرة - أسيوط" الغربي حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 6 آخرين، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن الفيوم إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق "القاهرة- أسيوط" الغربى في حدود محافظة الفيوم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب ميكروباص بسبب انفجار الإطار الأمامي، ومصرع مواطن وإصابة 6 آخرين.

طريق القاهرة -أسيوط الغربي حادث سيارة ميكروباص مواطن اصابة

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وائل لطفي

العالم هذا المساء

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