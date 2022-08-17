الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

ضبط المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته فى الهرم

المتهمين
المتهمين
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته بمنطقة خالية من المارة فى الهرم، وتبين أن القتيل سرق لاب توب من أحد المتهمين، مما دفعهما لقتله، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة خالية من المارة في الهرم.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب بطعنات، تم التوصل لهويته وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذًا لقرار النيابة العامة. 

تم تشكيل فريق بحث من رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الحادث، وتم التوصل لهوية مرتكبي الجريمة، وتبين أنهما شخصان، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

الأجهزة الأمنية الجيزة المتهمين قتل شاب الهرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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