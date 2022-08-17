النيابة تستعلم عن حالة مصابى حادث الطريق الدائرى الأوسطى

استعلمت النيابة العامة، مساء اليوم الأربعاء، عن حالة 9 مصابين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلي الطريق الدائري الأوسطي اتجاه حلوان، لبيان الإصابات التى لحقت بهم وإمكانية استجوابهم.

وأصيب 9 أشخاص إثر إنقلاب ميكروباص أعلي الطريق الدائري الأوسطي اتجاه حلوان، وتم نقل المصابين إلي المستشفي ورفع حطام الحادث بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، مفاده وقوع حادث مرورى، ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري الأوسطي باتجاه حلوان.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وتبين إصابة كلا من "عمرو جمال، مقيم البدرشين، 37 سنة، اشتباه كسر بضلع بالقفص الصدري وجروح وسحاجات متفرقة، محمد وليد، 22 سنة، مُصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، محمد سمير، 31 سنة، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، أحمد موسي، 37 سنة، كدمات وسحاجات واشتباه كسر بالعمود الفقري، مجدي عبدالغني، 30 سنة، جروح بالرقبة وسحجات وكدمات، هاني صابر، 40 سنة، كدمات وسحاجات بالجسم".

وتم نقل المصابين لمستشفى البنك الأهلى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث.