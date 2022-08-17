الأربعاء 17 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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عالم

المغرب يسجل 109 إصابات بكورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 109 إصابات جديدة، مؤكدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت إجمالي الإصابات إلى مليون و263 ألفًا و700 حالة، بنسبة 3.39%، فيما ثبت العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس عند 16 ألفًا و269 وفاة، بنسبة 1.29%.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكد من تماثل 152 مصابًا للتعافي التام، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و246 ألفًا و598 حالة، بنسبة 98.65%.

ولفتت الوزارة إلى أنه عقب إجراء 8 آلاف و123 من الفحوصات الجديدة، فقد بلغ إجمالي الفحوصات 12 مليونًا و359 ألفا و188  فحصًا، منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من عام 2020.

وكان المغرب سجل أمس 100 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، دون تسجيل أي وفيات، خلال الساعات الـ24 قبل الماضية.

فيروس كورونا المغرب وزارة الصحة حالات وفيات كورونا إصابات كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم هذا المساء

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